Россиянин Ильясов выиграл золото на первенстве мира по греко-римской борьбе

Российский спортсмен Али Ильясов одержал победу на юниорском первенстве мира по греко-римской борьбе среди атлетов не старше 20 лет в весовой категории до 130 кг.

Сборная России выиграла золото ЧМ по художественной гимнастике

Соревнования проходят в Словакии и завершатся 23 августа.

В решающей схватке Ильясов победил венгерского бойца Коппани Ласзло и стал обладателем главной награды. При этом россиянин Салим Казмахов завоевал серебро в категории до 63 кг, уступив в финальном поединке Кувончбеку Исмоилову из Узбекистана.

Ранее россияне Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев выиграли золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в дисциплине «комбинированная эстафета», пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: IMAGO/Kadir Caliskan / ТАСС
ТЕГИ:РоссияСпортсмены

Горячие новости

Все новости

партнеры