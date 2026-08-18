Россиянин Ильясов выиграл золото на первенстве мира по греко-римской борьбе
Российский спортсмен Али Ильясов одержал победу на юниорском первенстве мира по греко-римской борьбе среди атлетов не старше 20 лет в весовой категории до 130 кг.
Соревнования проходят в Словакии и завершатся 23 августа.
В решающей схватке Ильясов победил венгерского бойца Коппани Ласзло и стал обладателем главной награды. При этом россиянин Салим Казмахов завоевал серебро в категории до 63 кг, уступив в финальном поединке Кувончбеку Исмоилову из Узбекистана.
Ранее россияне Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев выиграли золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в дисциплине «комбинированная эстафета», пишет Ura.ru.
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