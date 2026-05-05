Боятся тени: Депутат Кирьянов назвал две причины роста числа самозанятых
Артем Кирьянов заявил НСН, что дальнейшая судьба самозанятых после 2028 года не определена.
В России активно идет процесс выхода из тени тех людей, которые работали нелегально, они оформляются как самозанятые, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Число самозанятых россиян в 2025 году увеличилось на 26,8% и превысило 15,4 млн человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). В конце 2024 года в России числилось более 12 млн самозанятых. Кирьянов назвал две причины такой статистики.
«На сегодняшний день по-прежнему идет прирост числа самозанятых. На мой взгляд, это связано с двумя моментами. Во-первых, идет процесс выхода из тени тех людей, которые работали нелегально. Здесь сработали предупреждения последнего времени о том, что будут контролироваться банковские перечисления систематического характера. Это не позволяет людям работать в теневой занятости. Во-вторых, влияет прирост, который связан со сдачей квартир в аренду. Это значимый сектор для людей, граждане стараются этот процесс легализовать, чтобы обезопасить себя как арендодателей», — пояснил он.
Он также признался, что дальнейшая судьба самозанятых после 2028 года не определена.
«Еще сработал один дополнительный фактор. Я думаю, что статус самозанятых приобретают люди, которые сегодня ищут новые пути для пополнения семейного бюджета, дополнительные доходы. Конечно, пока рано говорить, что все из них будут этим статусом пользоваться. Что касается дальнейшей истории, после 2028 года будем подводить итоги эксперимента. Будем планировать их работу в статусе начинающего предпринимателя, в статусе предпринимателя, который достиг определенного роста. Дальнейшая конфигурация обсуждается», — добавил депутат.
Россиянам, регулярно получающим переводы на карту без оформления бизнеса, стоит заранее пересмотреть свою финансовую модель на фоне планов усиления контроля, заявил юрист платформы «Консоль» Александр Поштак.
