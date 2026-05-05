В России активно идет процесс выхода из тени тех людей, которые работали нелегально, они оформляются как самозанятые, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Число самозанятых россиян в 2025 году увеличилось на 26,8% и превысило 15,4 млн человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). В конце 2024 года в России числилось более 12 млн самозанятых. Кирьянов назвал две причины такой статистики.