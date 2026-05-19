Денег нет: Малый бизнес чаще всего выплачивает зарплату в конвертах
Александр Южалин заявил НСН, что работодателю за зарплату в конвертах грозит не просто штраф, но и выплата всех налогов и взносов за работника.
Малый бизнес чаще всего выплачивает зарплату в конвертах, пытаясь сэкономить на взносах и налогах, заявил НСН руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Власти вывели из «тени» еще 220 тысяч работников, получавших зарплаты «в конвертах», пишут «Известия». Под подозрение попадают компании, которые годами экономили на налогах и взносах, оформляя людей «мимо кассы». В частности, налоговики могут заинтересоваться компанией, где свыше 10 сотрудников получают зарплату ниже МРОТ (27 тыс. рублей), где дольше трех месяцев работают более 35 самозанятых с доходом менее 35 тысяч рублей в месяц. По оценкам экспертов, в России от 10 млн до 15 млн человек заняты в неформальном секторе. Южалин раскрыл, что грозит таким работодателям.
«Работодатель рискует получить штрафы в таком случае, все зависит от того, насколько сильно он нарушает права сотрудников. Штраф доходит до 100 тысяч рублей. Если установлено, что работник фактически является работником, а с ним просто не заключили трудовой договор, работодателя обяжут доплатить и налоги, и все взносы. То есть, штраф – это не единственная финансовая потеря в этом случае», - отметил он.
Он также рассказал, кто чаще всего прибегает к такой форме «экономии».
«С прошлого года у нас действует реестр недобросовестных работодателей, он есть в открытом доступе. В этот реестр попадают организации и предприниматели, у которых была выявлена нелегальная занятость. Если мы посмотрим на этот реестр, там чаще всего встречаются небольшие организации и индивидуальные предприниматели. Их тоже можно понять, у них нет пока средств для полноценной работы, поэтому они хитрят вот так. Поэтому да, большую долю таких работодателей занимает малый бизнес», - добавил собеседник НСН.
Компании пытаются уйти от налогов за счет оформления работников как самозанятых, а государству нужны эти деньги. Поэтому контроль в этой сфере будет усиливаться, рассказала юрист компании «Трудовой консалтинг», эксперт по Трудовому праву Галина Енютина в беседе с НСН.
