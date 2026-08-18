В Подмосковье сбили более 150 дронов ВСУ, пострадали три человека

Более 150 беспилотников уничтожили в подмосковных Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, а также Воскресенске, Ступино, Коломне и Электростали. Об этом сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в Раменском округе из-за падения БПЛА на частный дом пострадала 10-летняя девочка. При этом в Богородском округе получила ранения женщина, в Коломне - 27-летний мужчина.

Также Воробьев сообщил о серьезных последствиях атаки в Павлово-Посадском округе.

«В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В Павловском Посаде произошло возгорание кровли многоквартирного дома... никто не пострадал. Еще один пожар произошел в здании на улице 1 Мая», - написал губернатор на платформе «Макс».

Воробьев добавил, что в Богородском были повреждены два частных дома в СНТ «Альбатрос», загорелся гостевой дом в Ногинске. В районе Атлант-парка БПЛА попал в склад Wildberries, произошел пожар, огонь уже локализовали. При этом в Коломне после падения обломков дрона загорелся павильон в районе торгового центра «Глобус», получили повреждения здания ЗАГСа и магазина.

Воробьев добавил, что в Котельниках на территории строящегося жилого комплекса загорелись строительные леса и изоляционные материалы. В Электростали получили повреждения авто и трансформаторная подстанция, в СНТ «Раменье» в Раменском округе - частный дом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью в Московском регионе уничтожили 180 дронов ВСУ, пишет 360.ru.

