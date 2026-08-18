В России предложили сделать сентябрь облегченным месяцем учебы в школах
Сентябрь следует сделать облегченным месяцем для учащихся начальных классов школ, отменив домашние и контрольные работы. Об этом заявил в беседе с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.
«Я считаю, что первый месяц учебы... должен быть облегченным. То есть без больших домашних заданий и контрольных, чтобы дети плавно погрузились в учебный процесс после летних каникул», - отметил он.
Ранее Минпросвещения рекомендовало в первые два месяца учебы первоклассников проводить не более трех уроков по 35 минут в день, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Над регионами России за ночь сбили 791 дрон ВСУ
- В Киржаче два жилых дома повреждены из-за атаки БПЛА
- Мирошник: ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты в России
- Рогов рассказал, как ВС РФ поразить скрытые энергоблоки Украины
- Россиянин Ильясов выиграл золото на первенстве мира по греко-римской борьбе
- В Подмосковье сбили более 150 дронов ВСУ, пострадали три человека
- В России предложили сделать сентябрь облегченным месяцем учебы в школах
- Застройщики не могут продать 45% квартир в новостройках
- Стубб: Соседние с РФ страны могут сыграть важную роль в диалоге Москвы и ЕС
- Си Цзиньпин посетит США с 23 по 25 сентября