В России предложили сделать сентябрь облегченным месяцем учебы в школах

«Я считаю, что первый месяц учебы... должен быть облегченным. То есть без больших домашних заданий и контрольных, чтобы дети плавно погрузились в учебный процесс после летних каникул», - отметил он.

Ранее Минпросвещения рекомендовало в первые два месяца учебы первоклассников проводить не более трех уроков по 35 минут в день, пишет 360.ru.

