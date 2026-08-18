В России предложили сделать сентябрь облегченным месяцем учебы в школах

Сентябрь следует сделать облегченным месяцем для учащихся начальных классов школ, отменив домашние и контрольные работы. Об этом заявил в беседе с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

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«Я считаю, что первый месяц учебы... должен быть облегченным. То есть без больших домашних заданий и контрольных, чтобы дети плавно погрузились в учебный процесс после летних каникул», - отметил он.

Ранее Минпросвещения рекомендовало в первые два месяца учебы первоклассников проводить не более трех уроков по 35 минут в день, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:Общественная Палата РФШкола

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