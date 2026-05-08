Мастерам маникюра, курьерам, малому бизнесу и домохозяйкам грозит пенсия размером 9,4 тысячи рублей, если они работают неофициально и не будут самостоятельно делать отчисления в пенсионный фонд. Об этом НСН рассказал экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.

Максимальный размер пенсии у блогеров, если они будут делать страховые взносы на протяжении 25 лет, составит свыше 43 тысяч рублей, рассказал ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Если нет страхового стажа и пенсионных баллов, блогер может рассчитывать только на социальную пенсию, которая с 1 апреля 2026-го в РФ установлена в размере 9,4 тысяч рублей. Калашников раскрыл, кому еще «светит» только социальная пенсия.