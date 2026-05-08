Блогеры, курьеры и домохозяйки: Кто рискует остаться с пенсией в 9 тысяч рублей
Сергей Калашников раскрыл НСН, что если человек имеет официальный стаж менее пяти лет или всю жизнь работал неофициально, то в старости его ждет только социальная пенсия.
Мастерам маникюра, курьерам, малому бизнесу и домохозяйкам грозит пенсия размером 9,4 тысячи рублей, если они работают неофициально и не будут самостоятельно делать отчисления в пенсионный фонд. Об этом НСН рассказал экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.
Максимальный размер пенсии у блогеров, если они будут делать страховые взносы на протяжении 25 лет, составит свыше 43 тысяч рублей, рассказал ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Если нет страхового стажа и пенсионных баллов, блогер может рассчитывать только на социальную пенсию, которая с 1 апреля 2026-го в РФ установлена в размере 9,4 тысяч рублей. Калашников раскрыл, кому еще «светит» только социальная пенсия.
«Во-первых, это те, кто имеет зафиксированный рабочий стаж менее пяти лет. Во-вторых, это самозанятые и малый бизнес, которые не делают отчисления в Фонд социального страхования, в Социальный фонд. Потом, например, взять женщину-домохозяйку, которая никогда в жизни не работала. У нее есть два варианта: она может вносить денежные средства официально в Социальный фонд, а может заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, и будет у нее та же самая пенсия, даже лучше, может быть. Курьеры, таксисты, мастера маникюра – все эти категории попадают под пенсию в 9,4 тысяч рублей, если они работают неофициально», - уточнил он.
Также собеседник НСН раскрыл, представители каких профессий смогут получать максимально возможную пенсию, если будут трудоустроены официально.
«Максимальную пенсию могут получать прежде всего, конечно, госслужащие и военные. Также в эту категорию входят люди, имеющие всякие почетные звания, типа народного артиста», - подытожил он.
Ранее депутаты Госдумы разработали проект закона о ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости в 50% от фиксированной части для пенсионеров, которые воспитали троих и более детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
