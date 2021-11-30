«Дельта» опаснее? Вирусолог отказался запугивать россиян «омикроном»

Не стоит заранее переживать из-за нового штамма, который может даже не дойти до России, напомнил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма коронавирусной инфекции «омикрон» займет не больше 10 дней.



«Прежде всего нужно успокоиться. Этот новый вирус в природе уже появился, но никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей сейчас он не представляет. Еще непонятно, как на него будут действовать существующие вакцины, сможет ли он распространиться по всему миру – это не каждому вирусу под силу. Ответа на эти вопросы еще нет, поэтому ни о какой вакцинации специально против "омикрона" речи не идет. Речь идет о том, что в принципе можно создать такую вакцину. Это будет сделано, вакцины изготовят очень немножко, разработают материал, произведут замену некоторого количества нуклеотидов. При необходимости из него сделают вакцину. А вот когда это произойдет, и нужно ли это делать, совершенно непонятно. Новый препарат ничем не будет отличаться от классического, он будет делаться на той же самой платформе. Заморачиваться этим точно не стоит, и ни в коем случае нельзя запугивать людей», - напомнил ученый.