«Дельта» опаснее? Вирусолог отказался запугивать россиян «омикроном»
Новая вакцина против штамма «омикрон» будет клинической разработкой, пока что для вакцинации хватит уже существующих препаратов, считает Анатолий Альтштейн.
Не стоит заранее переживать из-за нового штамма, который может даже не дойти до России, напомнил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма коронавирусной инфекции «омикрон» займет не больше 10 дней.
«Прежде всего нужно успокоиться. Этот новый вирус в природе уже появился, но никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей сейчас он не представляет. Еще непонятно, как на него будут действовать существующие вакцины, сможет ли он распространиться по всему миру – это не каждому вирусу под силу. Ответа на эти вопросы еще нет, поэтому ни о какой вакцинации специально против "омикрона" речи не идет. Речь идет о том, что в принципе можно создать такую вакцину. Это будет сделано, вакцины изготовят очень немножко, разработают материал, произведут замену некоторого количества нуклеотидов. При необходимости из него сделают вакцину. А вот когда это произойдет, и нужно ли это делать, совершенно непонятно. Новый препарат ничем не будет отличаться от классического, он будет делаться на той же самой платформе. Заморачиваться этим точно не стоит, и ни в коем случае нельзя запугивать людей», - напомнил ученый.
Альтштейн подчеркнул, что реальную опасность представляет не «омикрон», а давно бушующий в России штамм «дельта».
«У нас есть актуальный вирус "дельта", это наш реальный враг. У него высокая активность, иммунитет против него современными вакцинами не до такой степени вызывается, как против старых штаммов, поэтому нужно обязательно ревакцинироваться уже существующим препаратом, не сильно беря в голову "омикрон" и что-нибудь еще. Людям лучше ревакцинироваться, по возможности, почаще. Государство составляет программу вакцинации после обсуждения с учеными, и пока что нужно ревакцинироваться раз в полгода. Будут пересмотрены эти сроки – мы будем им подчиняться. Британцы сейчас говорят, что желательно ревакцинироваться каждые три месяца, мотивируя это "омикроном", хотя у них его нет, и никаких данных о том, что люди новому штамму подвержены сильнее, у ученых тоже нет. Пока мы знаем только о легких формах болезни», - заключил вирусолог.
Ранее организаторы Зимней Универсиады 2021 года объявили об отмене соревнований из-за нового штамма коронавируса.
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