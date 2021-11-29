Зимнюю Универсиаду-2021 отменили из-за нового штамма коронавируса

Организаторы Зимней Универсиады 2021 года объявили об отмене соревнований из-за нового штамма коронавируса, сообщает пресс-служба турнира.

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Решение было принято в связи с введением в Швейцарии, где должна была пройти Универсиада, ограничений для прибывающих стран, где был обнаружен вариант «омикрон», в том числе из Австралии, Бельгии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Гонконга, Израиля и Чехии. По новым правилам представители этих государств должны после приезда пройти 10-дневный карантин.

Зимняя Универсиада должна была пройти в швейцарском городе Люцерн с 11 по 21 декабря 2021 года.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачёв заявил, что новогодние мероприятия являются основными распространителями инфекционных заболеваний и призвал отменить новогодние ёлки.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПандемияШвейцарияКоронавирусУниверсиада
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