Зимнюю Универсиаду-2021 отменили из-за нового штамма коронавируса

Решение было принято в связи с введением в Швейцарии, где должна была пройти Универсиада, ограничений для прибывающих стран, где был обнаружен вариант «омикрон», в том числе из Австралии, Бельгии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Гонконга, Израиля и Чехии. По новым правилам представители этих государств должны после приезда пройти 10-дневный карантин.

Зимняя Универсиада должна была пройти в швейцарском городе Люцерн с 11 по 21 декабря 2021 года.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачёв заявил, что новогодние мероприятия являются основными распространителями инфекционных заболеваний и призвал отменить новогодние ёлки.