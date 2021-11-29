Зимнюю Универсиаду-2021 отменили из-за нового штамма коронавируса
Организаторы Зимней Универсиады 2021 года объявили об отмене соревнований из-за нового штамма коронавируса, сообщает пресс-служба турнира.
Решение было принято в связи с введением в Швейцарии, где должна была пройти Универсиада, ограничений для прибывающих стран, где был обнаружен вариант «омикрон», в том числе из Австралии, Бельгии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Гонконга, Израиля и Чехии. По новым правилам представители этих государств должны после приезда пройти 10-дневный карантин.
Зимняя Универсиада должна была пройти в швейцарском городе Люцерн с 11 по 21 декабря 2021 года.
Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачёв заявил, что новогодние мероприятия являются основными распространителями инфекционных заболеваний и призвал отменить новогодние ёлки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 860 / сут.
Умерли
274 тыс.+1 209 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+27 700 / сут.
- Зимнюю Универсиаду-2021 отменили из-за нового штамма коронавируса
- Эрдоган прокомментировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
- Движение судов по Босфору приостановили из-за ветра
- Песков опроверг информацию о переговорах по возвращению Моргенштерна
- В Египте рассказали, как изменится внешность людей и животных из-за глобального потепления
- Человек погиб при выезде грузовика на перрон Липецкого автовокзала
- «В любой момент». Песков рассказал, когда будет согласована беседа Путина и Байдена
- Прилепин прокомментировал унижение Моргенштерна и Бузовой
- Рангник стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»
- «Ингосстрах» выплатил более 150 млн рублей по ипотеке клиентов, пострадавших от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru