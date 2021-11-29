Гинцбург: Модификация вакцины под «омикрон» займет не более 10 дней
Глава центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что работа по модификации вакцины «Спутник V» под новый штамм коронавируса «омикрон» займет не более 10 дней. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как рассказал ученый, после модификации следуют разрешительные процедуры и исследование препарата на безопасность и эффективность, что займет 45-50 дней.
Штамм «омикрон», обладающий большим числом мутаций, обнаружили в странах Южной Африки. ВОЗ провела экстренное заседание, по его итогам новый штамм определили как вызывающий беспокойство.
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