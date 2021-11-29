Гинцбург: Модификация вакцины под «омикрон» займет не более 10 дней

Как рассказал ученый, после модификации следуют разрешительные процедуры и исследование препарата на безопасность и эффективность, что займет 45-50 дней.

Штамм «омикрон», обладающий большим числом мутаций, обнаружили в странах Южной Африки. ВОЗ провела экстренное заседание, по его итогам новый штамм определили как вызывающий беспокойство.



