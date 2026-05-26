Полянский: В ОБСЕ нет прямого осуждения удара со стороны Киева по колледжу в Старобельске
26 мая 202600:08
Денис Постольский
Россия попросила у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) немедленно осудить удар Вооруженных сил Украины по общежитию в Старобельске, сообщают «Известия».
Как заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, ответ от организации поступил лишь 25 мая. По его словам, в нем нет прямого осуждения удара со стороны Киева.
Большинство погибших в Старобельске студенток похоронят в подвенечных платьях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
