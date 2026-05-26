Путин подписал закон, увеличивающий лимит сверхурочной работы до 240 часов

Ранее этот показатель составлял 120 часов. Лимит будет увеличен при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Из пояснительной записке к проект закона следовало, что работать сверхурочно ради дополнительного заработка готовы 90 процентов граждан. Инициатива станет доступна с 1 сентября.

При этом продолжительность сверхурочной работы в течение суток не сможет превышать четырех часов. Оплата сверхурочной работы до 120 часов в год за первые два часа работы должна будет происходить не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере, а начиная со 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждые 60 минут.

Закон об увеличении лимита сверхурочной работы позволит работодателям не раздувать штаты, а сотрудникам обеспечит более четкое соблюдение их прав. Об этом НСН заявила в комментарии HR-эксперт Зулия Лоикова.

