Путин подписал закон, увеличивающий лимит сверхурочной работы до 240 часов
Глава государства Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до 240 часов в год предельную продолжительность сверхурочной работы, сообщает РИА Новости.
Ранее этот показатель составлял 120 часов. Лимит будет увеличен при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Из пояснительной записке к проект закона следовало, что работать сверхурочно ради дополнительного заработка готовы 90 процентов граждан. Инициатива станет доступна с 1 сентября.
При этом продолжительность сверхурочной работы в течение суток не сможет превышать четырех часов. Оплата сверхурочной работы до 120 часов в год за первые два часа работы должна будет происходить не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере, а начиная со 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждые 60 минут.
Закон об увеличении лимита сверхурочной работы позволит работодателям не раздувать штаты, а сотрудникам обеспечит более четкое соблюдение их прав. Об этом НСН заявила в комментарии HR-эксперт Зулия Лоикова.
