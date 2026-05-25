Рособрнадзор утвердил график проведения ВПР в школах
Рособрнадзор определил даты проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в российских школах на 2026/27 учебный год, сообщает РИА Новости.
Согласно тексту документа, ВПР состоятся с 19 апреля по 21 мая 2027 года для учащихся 4–8-х и 10-х классов. Длительность каждой работы составит один-два урока — 45 или 90 минут.
В приказе закреплены состав участников, временные рамки и продолжительность проверочных мероприятий для образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что приём документов в высшие учебные заведения и организации среднего профессионального образования стартует 20 июня и завершится 15 августа, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
