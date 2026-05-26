СМИ: Минюст США признал стрельбу у Белого дома очередной попыткой убийства Трампа

Его администрация вновь призвала федеральный суд снять ограничения на постройку бального зала с повышенными мерами безопасности. Министерство указало, что злоумышленник «в очередной раз попытался убить президента, его семью и его сотрудников». Стрелок «профессионально достал из сумки крупнокалиберное оружие и открыл огонь точно в направлении Белого дома».

По данным телеканала, большинство заявлений Минюста написано в стиле, схожем со стилистикой публикаций Трампа в социальных сетях. Ведомство называет запрет на строительство бального зала в Белом доме позором для страны, так как его планировали сделать «безопасным убежищем» от преступников.

Днем ранее возле Белого дома произошла стрельба. Нападавшего ликвидировали сотрудники Секретной службы. Президент США Дональд Трамп во время ЧП не пострадал. Это уже не первые выстрелы вблизи американского лидера за последнее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

