СМИ: Индия замещает нефть из России латиноамериканской и африканской
Индия увеличила закупки латиноамериканской и африканской нефти из-за ситуации в Ормузском проливе, сообщает Reuters.
По данным агентства, после начала боевых действий со стороны США и Израиля против Ирана, индийские нефтеперерабатывающие компании стали более активно закупать сырье из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии.
В апреле поставки нефти из РФ в Индию сократились на 29,4% по сравнению с мартом. А поставки из ОАЭ в том же месяце увеличились почти втрое. При этом отмечается, что Москва остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию.
Ранее Минфин США подтвердил продление лицензии на операции с нефтью РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
