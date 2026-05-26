СМИ: Индия замещает нефть из России латиноамериканской и африканской

По данным агентства, после начала боевых действий со стороны США и Израиля против Ирана, индийские нефтеперерабатывающие компании стали более активно закупать сырье из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии.

В апреле поставки нефти из РФ в Индию сократились на 29,4% по сравнению с мартом. А поставки из ОАЭ в том же месяце увеличились почти втрое. При этом отмечается, что Москва остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

Ранее Минфин США подтвердил продление лицензии на операции с нефтью РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

