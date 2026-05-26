Философ Дугин предложил выдавать интернет россиянам порциями за хорошее поведение
Российский философ Александр Дугин, в интервью журналистке Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале, предложил выдавать россиянам доступ к интернету дозировано.
Он считает, что делать это необходимо порциями и только «за хорошее поведение». «Интернетом надо научиться пользоваться. До него надо дорасти. Его надо заслужить», — указал Дугин. Философ положительно оценил ограничения в работе мессенджера Telegram, так как после начала «глушения» люди якобы стали чаще выходить на улицу и больше общаться друг с другом в реальной жизни.
Дугин, считает, что виртуальный мир приводит к утрате живого общения и самих себя, поэтому стоит чаще возвращаться к офлайн-жизни.
Ранее Дугин предложил разблокировать соцсеть Х, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Философ Дугин предложил выдавать интернет россиянам порциями за хорошее поведение
- СМИ: Минюст США признал стрельбу у Белого дома очередной попыткой убийства Трампа
- Невозможно перехватить: Иностранные СМИ написали об ударе «Орешника»
- СМИ: Индия замещает нефть из России латиноамериканской и африканской
- Полянский: В ОБСЕ нет прямого осуждения удара со стороны Киева по колледжу в Старобельске
- Путин подписал закон, увеличивающий лимит сверхурочной работы до 240 часов
- Пушилин: Двое детей и пять взрослых погибли в ДНР от ударов дронов ВСУ
- Рособрнадзор утвердил график проведения ВПР в школах
- В базу «Миротворца» включили педагогов атакованного ВСУ колледжа в ЛНР
- СМИ: Российскую туристку могут казнить в ОАЭ за наркотики в багаже