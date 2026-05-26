Философ Дугин предложил выдавать интернет россиянам порциями за хорошее поведение

Российский философ Александр Дугин, в интервью журналистке Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале, предложил выдавать россиянам доступ к интернету дозировано.

Дугин призвал расселить мегаполисы

Он считает, что делать это необходимо порциями и только «за хорошее поведение». «Интернетом надо научиться пользоваться. До него надо дорасти. Его надо заслужить», — указал Дугин. Философ положительно оценил ограничения в работе мессенджера Telegram, так как после начала «глушения» люди якобы стали чаще выходить на улицу и больше общаться друг с другом в реальной жизни.

Дугин, считает, что виртуальный мир приводит к утрате живого общения и самих себя, поэтому стоит чаще возвращаться к офлайн-жизни.

Ранее Дугин предложил разблокировать соцсеть Х, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
