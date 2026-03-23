И дефектолог, и психиатр: Как искоренить опасную агрессию у школьников

Евгений Ямбург заявил НСН, что сегодня учителю мало быть просто учителем, он должен владеть основами детской психологии, дефектологии и даже психиатрии.

Причина агрессии сегодняшних школьников кроется в их психологическом нездоровье и постоянном стрессе, для правильной работы с такими детьми и выявления тревожных симптомов нужно восстанавливать медико-психолого-педагогические службы. Об этом НСН рассказал заслуженный учитель РФ, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.

Российские подростки крайне агрессивно обсуждают школьные проблемы в интернете и все чаще прямо говорят о желании причинить вред окружающим, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического агентства «Пресс-Индекс» на основе 2,6 млн публикаций в соцсетях. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подтверждает, что «молодежь находится в постоянном стрессе», а ситуация в школе «вызывает у подростков тревогу». Ямбург раскрыл, как решать эту проблему.

«Сегодня мало быть учителем физики, математики, надо знать основы медицинской психологии, дефектологии, даже психиатрии. Должны быть специалисты, которые понимают, кто перед ними, и строят урок в зоне ближайшего развития этих детей. В этом году стандарты будут уже введены, но в принципе страна не готова, потому что только три вуза в стране наряду со специальностью по предмету давали основы дефектологии и психологии – это МГПИ им. Ленина, Психологический институт академика Рубцова и РГПУ им. Герцена», - рассказал он.

Также собеседник НСН заявил, что большинство подростков сегодня имеют ментальные проблемы, отсюда и агрессия, так что очень важно восстановить работу профильных служб.

«Здесь комплекс причин, с которыми надо разбираться. Первое – это состояние здоровья сегодняшних подростков, у многих есть проблемы часто даже ментального свойства. У детей возникает чувство одиночества, страха, и это вызывает агрессию. Отсюда даже вот те стрелковые вещи. А кого там сажать? У одного ребенка там была опухоль мозга, которую нужно было вырезать еще в дошкольном возрасте, а у другого - юношеская форма шизофрении, которая лечится только до 14 лет. Поэтому необходимо прежде всего восстановление медико-психолого-педагогических служб. Надо заниматься опережающей диагностикой», - отметил Ямбург.

Ранее Ямбург заявил НСН, что изоляция хулиганов в специализированных учебных учреждениях не решит проблему девиантного поведения учеников в школе.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
