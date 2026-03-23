«Сегодня мало быть учителем физики, математики, надо знать основы медицинской психологии, дефектологии, даже психиатрии. Должны быть специалисты, которые понимают, кто перед ними, и строят урок в зоне ближайшего развития этих детей. В этом году стандарты будут уже введены, но в принципе страна не готова, потому что только три вуза в стране наряду со специальностью по предмету давали основы дефектологии и психологии – это МГПИ им. Ленина, Психологический институт академика Рубцова и РГПУ им. Герцена», - рассказал он.

Также собеседник НСН заявил, что большинство подростков сегодня имеют ментальные проблемы, отсюда и агрессия, так что очень важно восстановить работу профильных служб.

«Здесь комплекс причин, с которыми надо разбираться. Первое – это состояние здоровья сегодняшних подростков, у многих есть проблемы часто даже ментального свойства. У детей возникает чувство одиночества, страха, и это вызывает агрессию. Отсюда даже вот те стрелковые вещи. А кого там сажать? У одного ребенка там была опухоль мозга, которую нужно было вырезать еще в дошкольном возрасте, а у другого - юношеская форма шизофрении, которая лечится только до 14 лет. Поэтому необходимо прежде всего восстановление медико-психолого-педагогических служб. Надо заниматься опережающей диагностикой», - отметил Ямбург.

Ранее Ямбург заявил НСН, что изоляция хулиганов в специализированных учебных учреждениях не решит проблему девиантного поведения учеников в школе.