Пушилин: Двое детей и пять взрослых погибли в ДНР от ударов дронов ВСУ

Семь человек, включая двоих детей, погибли и ещё 15 пострадали в ДНР в результате атак украинских беспилотников за минувшие сутки. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Горловке из-за удара дрона погибла семья из четырёх человек: дети 14 и 13 лет, а также двое взрослых 44 и 40 лет. В Макеевке, Дебальцево и Савельевке от ударов БПЛА погибли трое мужчин 30 и 39 лет, ещё один человек пока не опознан.

В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона тяжёлые ранения получили 15-летний подросток, 82-летняя пенсионерка и ещё одна женщина, чьи данные уточняются.

В Енакиево, Донецке, Селидово и Пантелеймоновке ранения средней степени тяжести получили четверо мужчин, а также 17-летняя девушка и семилетний мальчик.

На этом фоне в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец» внесли десять педагогов Старобельского колледжа, где в результате удара ВСУ погибли 21 человек, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

