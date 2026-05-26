Сборная Норвегии впервые с 2012 года вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Это произошло в матче группового этапа чемпионата мира в Швейцарии. Хоккеисты гарантировали себе участие в четвертьфинале турнира. Норвежская сборная впервые с 2012 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Тогда норвежцы в четвертьфинале проиграли команде России (2:5).

По итогам шести матчей на счету сборных Норвегии и Чехии по 13 очков, команды занимают второе и третье место в турнирной таблице группы B. В заключительном матче группового этапа норвежцы сыграют против команды Дании, а чехи встретятся со сборной Канады. Игры пройдут 26 мая.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что показ в России матчей чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Швейцарии 15-31 мая, является прямым предательством страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

