Невозможно перехватить: Иностранные СМИ написали об ударе «Орешника»
Последнее применение ВС России ракеты «Орешник» по территории Украины вызвало новый интерес со стороны иностранных журналистов.
Французский телеканал Euronews сообщил, что «ракета «Орешник» вновь оказалась в центре внимания» после заявления Минобороны РФ об ударе по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Журналисты напомнили, что это уже третье применение ракеты с 2024 года.
Британское издание The Telegraph пишет, что «Орешник» - «оружие, движущееся в 10 раз быстрее скорости звука, которое невозможно перехватить». Газета указывает, что РФ выпустила по Киеву сотни дронов и ракет, включая ракету «Орешник», которую невозможно перехватить.
Немецкий журнал Der Spiegel назвал ракету «потенциальной угрозой для всего европейского континента». Журналисты издания The New York Times заявили, что «Орешник» выпускает в полете множество боеголовок, которые движутся по крутым траекториям и недоступны для перехвата американскими системами Patriot.
Independent указало на разрушительные для Киева последствия после удара «Орешником». Телеканал CNN заявил, что Москва применила «Орешник» в ходе одной из крупнейших бомбардировок Киевской области с начала спецоперации.
Издание Daily Express в своей публикации пишет, что использование этой «ужасающей» ракеты стало частью страшной волны.
Ранее Министерство обороны России заявило, что ВС России в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» и аэробаллистическими ракетами «Искандер» по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
