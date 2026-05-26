Невозможно перехватить: Иностранные СМИ написали об ударе «Орешника»

Французский телеканал Euronews сообщил, что «ракета «Орешник» вновь оказалась в центре внимания» после заявления Минобороны РФ об ударе по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Журналисты напомнили, что это уже третье применение ракеты с 2024 года.

Британское издание The Telegraph пишет, что «Орешник» - «оружие, движущееся в 10 раз быстрее скорости звука, которое невозможно перехватить». Газета указывает, что РФ выпустила по Киеву сотни дронов и ракет, включая ракету «Орешник», которую невозможно перехватить.

Немецкий журнал Der Spiegel назвал ракету «потенциальной угрозой для всего европейского континента». Журналисты издания The New York Times заявили, что «Орешник» выпускает в полете множество боеголовок, которые движутся по крутым траекториям и недоступны для перехвата американскими системами Patriot.

Independent указало на разрушительные для Киева последствия после удара «Орешником». Телеканал CNN заявил, что Москва применила «Орешник» в ходе одной из крупнейших бомбардировок Киевской области с начала спецоперации.

Издание Daily Express в своей публикации пишет, что использование этой «ужасающей» ракеты стало частью страшной волны.

Ранее Министерство обороны России заявило, что ВС России в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» и аэробаллистическими ракетами «Искандер» по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

