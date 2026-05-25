В базу «Миротворца» включили педагогов атакованного ВСУ колледжа в ЛНР
Десять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР внесены в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные сайта, с которыми ознакомился ТАСС.
В списке оказались семь женщин и трое мужчин, в их числе заместители директора колледжа и преподаватели. Создатели ресурса, в частности, обвиняют их в покушении на суверенитет Украины и распространении пропаганды среди юношей и девушек, обучающихся в колледже.
В ночь на 22 мая ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в . В результате погиб 21 человек, а всего от удара пострадали 65 детей.
В понедельник, 25 мая, в МИД заявили, что удар по колледжу со студентами в Старобельске переполнил чашу терпения России, поэтому ВС РФ приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Полянский: В ОБСЕ нет прямого осуждения удара со стороны Киева по колледжу в Старобельске
- Путин подписал закон, увеличивающий лимит сверхурочной работы до 240 часов
- Пушилин: Двое детей и пять взрослых погибли в ДНР от ударов дронов ВСУ
- Рособрнадзор утвердил график проведения ВПР в школах
- В базу «Миротворца» включили педагогов атакованного ВСУ колледжа в ЛНР
- СМИ: Российскую туристку могут казнить в ОАЭ за наркотики в багаже
- В Иране сообщили, за что будет взиматься плата с судов в Ормузском проливе
- «Дружба» закончилась: Единственный парусник Украины поврежден после взрыва в Одессе
- СМИ: Пезешкиан распорядился восстановить в Иране доступ к интернету
- Первое издание «Гарри Поттера» ушло с молотка за $23 тысячи