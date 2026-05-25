В базу «Миротворца» включили педагогов атакованного ВСУ колледжа в ЛНР

Десять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР внесены в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные сайта, с которыми ознакомился ТАСС.

В списке оказались семь женщин и трое мужчин, в их числе заместители директора колледжа и преподаватели. Создатели ресурса, в частности, обвиняют их в покушении на суверенитет Украины и распространении пропаганды среди юношей и девушек, обучающихся в колледже.