В базу «Миротворца» включили педагогов атакованного ВСУ колледжа в ЛНР

Десять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР внесены в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные сайта, с которыми ознакомился ТАСС.

В списке оказались семь женщин и трое мужчин, в их числе заместители директора колледжа и преподаватели. Создатели ресурса, в частности, обвиняют их в покушении на суверенитет Украины и распространении пропаганды среди юношей и девушек, обучающихся в колледже.

Дипломатам - уехать: Почему удары по Киеву анонсировал МИД, а не Минобороны

В ночь на 22 мая ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в . В результате погиб 21 человек, а всего от удара пострадали 65 детей.

В понедельник, 25 мая, в МИД заявили, что удар по колледжу со студентами в Старобельске переполнил чашу терпения России, поэтому ВС РФ приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ГУ МЧС России по ЛНР
ТЕГИ:ВСУПострадавшиеПогибшиеЛНР

Горячие новости

Все новости

партнеры