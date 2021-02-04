Насилия не было - были наркотики. Дита фон Тиз о браке с Мэнсоном

Бывшая жена рок-музыканта Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз заявила, что ни разу не подвергалась насилию с его стороны за семь лет брака.

«Я бы не вышла за него замуж, если бы он когда-нибудь проявил жестокость», - написала фон Тиз в своем Instagram. По ее словам, причиной для развода с рок-музыкантом стали измены и его пристрастие к наркотикам.

Она также пожелала жертвам жесткого отношения найти в себе силы к моральному излечению и более глубокому познанию самих себя.

Ранее актриса Эван Рэйчел Вуд заявила, что подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны Мэрилина Мэнсона. Позже еще 11 женщин заявили о жестком к себе отношении со стороны музыканта

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ФОТО: Фото instagram/ditavonteese
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