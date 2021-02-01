Звезда «Мира Дикого Запада» обвинила Мэрилина Мэнсона в харассменте

Актриса Эван Рэйчел Вуд, сыгравшая Долорес Абернати в сериале «Мир Дикого Запада», обвинила рокера Мэрилина Мэнсона в насилии. Такое заявление она сделала в Instagram.

«Имя моего абьюзера — Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасающе обращался со мной на протяжении нескольких лет», — написала Вуд в микроблоге. Она отметила, что музыкант «промыл ей мозги» и «склонил к подчинению».

Свой пост она объяснила желанием разоблачить «этого опасного мужчину и призвать к ответу компании, которые дают ему работу».

Мэрилин Мэнсон и Эван Рэйчел Вуд встречались с 2007 по 2010 год.

