Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов, в свою очередь, допустил, что ситуация с единовременным получением большого объема чипов в адекватные сроки может быть довольно шаткой.



«Дефицит чипов оперативной памяти действительно может оказать влияние на сроки выхода нового поколения консолей. Каждое новое поколение требует увеличения количества оперативной памяти. Если в Playstation 4 использовалось 8 Гб, в Playstation 5 — уже 16 Гб. А запросы игр стремительно растут. Осложняет ситуацию и то, что в консолях используется более дорогая и сложная в изготовлении память типа GDDR. Высокая цена чипов объясняется их физической нехваткой. То есть для глобального старта нового поколения консолей производителю необходимо закупить чипов на миллионы экземпляров. Учитывая, что основные производители законтрактованы на месяцы вперед, а кто-то даже вообще ушел с потребительского рынка, ситуация с единовременным получением большого объема чипов в адекватные сроки может быть довольно шаткой. Ситуация доходит до того, что некоторые производители расконсервируют линии по производству предыдущих поколений оперативной памяти. Но производителям консолей такой выход не подойдет — архитектура консолей нового поколения начинала разрабатываться задолго до бума ИИ и дефицита, а консоль — не ПК, невозможно просто взять и заменить один тип компонента на другой», — сказал собеседник НСН.

Ранее IT-эксперт Даниил Аржаков рассказал НСН, что федеральный стандарт подготовки киберспортсменов предусматривает на этапе высшего спортивного мастерства до 28 часов в неделю только в рамках дополнительного образования — и это строго структурированные тренировки с анализом и разборами.

