На Земле началась вторая магнитная буря за март
На Земле началась вторая за март, но первая такая продолжительная, магнитная буря. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Там уточнили, что магнитная буря началась 14 марта приблизительно в 00:00 по Москве. Отмечается, что причиной этого явления стало резкое повышение скорости солнечного ветра в окрестностях планеты, которое возникло из-за корональной дыры на Солнце. Его скорость сейчас составляет около 700 км в секунду, что примерно вдвое выше обычного, а признаков спада нет.
Ученые рассказали о редкой стабильности бури, индекс которой на протяжении девяти часов находился на одном и том же уровне G1.7, что соответствует средним показателям. В Лаборатории заметили, что геомагнитные возмущения пока будут продолжаться. При этом специалисты не исключили временную стабилизацию обстановки в ближайшие часы.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о появлении на Солнце корональной дыры в форме «дракона», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
