Южная Корея заявила о запуске КНДР более десяти неопознанных баллистических ракет
Северная Корея запустила более десяти неопознанных баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом заявили в объединенном командовании начальников штабов Республики Корея.
«Сегодня, 14 марта... около 13.20 (07.20 мск. - НСН) наши военные зафиксировали более десяти неопознанных баллистических ракет, запущенных... в направлении Восточного моря», - указано в сообщении.
Запуск был осуществлен из района Сунан.
Командование усилило наблюдение и боевую готовность на случай новых запусков. Сеул поддерживает полную готовность, обмениваясь информацией о снарядах с США и Японией.
Ранее стало известно, что КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету, она рухнула за пределами исключительной экономической зоны Японии.
