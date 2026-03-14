МО: ВС РФ ударили по предприятиям ВПК Украины
14 марта 202612:40
В ночь на 14 марта российские военные поразили предприятия ВПК Украины, объекты энергоинфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, и военные аэродромы, нанеся по ним массированный удар. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
Ранее в Минобороны сообщили, что утром 14 марта российские силы ПВО за три часа сбили 37 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- На Кипре отменили концерт группы «Каспийский груз»
- Александр Беглов заявил о планах по возрождению киностудии «Ленфильм»
- СМИ: В еврейской школе в Амстердаме произошел взрыв
- МО: ВС РФ ударили по предприятиям ВПК Украины
- Минобороны: За 3 часа силы ПВО сбили 37 дронов ВСУ
- ФСБ задержала иностранца за призывы в Telegram к терроризму
- На Земле началась вторая магнитная буря за март
- Роспатент: Артисты могут использовать псевдонимы на других языках
- В Москве в ДТП с экскурсионным автобусом с детьми пострадали 9 человек
- МИД РФ: Здание посольства Украины в Москве находится в собственности Киева