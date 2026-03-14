МО: ВС РФ ударили по предприятиям ВПК Украины

В ночь на 14 марта российские военные поразили предприятия ВПК Украины, объекты энергоинфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, и военные аэродромы, нанеся по ним массированный удар. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Один из мощнейших ударов в истории»: Иран атаковал американские самолеты, США — остров Харк

В ведомстве рассказали, что ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Ранее в Минобороны сообщили, что утром 14 марта российские силы ПВО за три часа сбили 37 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
