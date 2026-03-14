Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете формы медперсонала
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отказаться от рекомендаций Минздрава о цвете формы медицинского персонала. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что на прошлом заседании Совета ГД обсуждалось обращение от медсообщества из-за разосланных в 2024 году Минздравом рекомендаций для одежды медперсонала. По словам Володина, закрепление норм по цветам формы для различных должностей сотрудников в медучреждении может разделить коллектив.
Политик заявил, что, несмотря на рекомендательный характер документа, его следует отозвать. Володин считает, что такие решения необходимо предварительно обсуждать с профессиональным сообществом.
9 марта Минздрав рекомендовал ввести форму из шести цветов для сотрудников медицинских организаций. В ведомстве уточнили, что расцветка будет отличаться в зависимости от должности медиков и формироваться в соответствии с иерархической ветвью организации.
Ранее заслуженный врач России, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал рекомендации по форме разных цветов для сотрудников медучреждений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
