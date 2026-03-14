Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете формы медперсонала

Политик заявил, что, несмотря на рекомендательный характер документа, его следует отозвать. Володин считает, что такие решения необходимо предварительно обсуждать с профессиональным сообществом.

9 марта Минздрав рекомендовал ввести форму из шести цветов для сотрудников медицинских организаций. В ведомстве уточнили, что расцветка будет отличаться в зависимости от должности медиков и формироваться в соответствии с иерархической ветвью организации.

Ранее заслуженный врач России, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал рекомендации по форме разных цветов для сотрудников медучреждений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».