Минобороны: За 3 часа силы ПВО сбили 37 дронов ВСУ
Утром 14 марта российские силы ПВО за три часа уничтожили 37 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 8:00 до 11:00 часов по Москве.
В МО уточнили, что 29 дронов ВСУ удалось сбить над Брянской областью и шесть — над Белгородской. В министерстве добавили, что еще по одному БПЛА были ликвидированы над Курским и Смоленским регионами.
Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью субботы ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
