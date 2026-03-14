Минобороны: За 3 часа силы ПВО сбили 37 дронов ВСУ

Утром 14 марта российские силы ПВО за три часа уничтожили 37 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

На Афипском НПЗ произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 8:00 до 11:00 часов по Москве.

В МО уточнили, что 29 дронов ВСУ удалось сбить над Брянской областью и шесть — над Белгородской. В министерстве добавили, что еще по одному БПЛА были ликвидированы над Курским и Смоленским регионами.

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью субботы ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Минобороны РФВСУБеспилотникиПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры