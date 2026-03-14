МИД РФ: Здание посольства Украины в Москве находится в собственности Киева

Здание посольства Украины в Москве находится в госсобственности Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей МИД России.

В министерстве уточнили, что эти вопросы регулирует Венская конвенция о дипсношениях от 1961 года. В связи с чем, объяснили в ведомстве, ни разрыв дипотношений, ни вооруженный конфликт не влияют на неприкосновенность дипломатической недвижимости.

Экс-посольство Украины в Москве расположено в исторической усадьбе Заборовой — Трубецких — Уваровых в Леонтьевском переулке. Дипмиссия прекратила работать в феврале 2022 года, после того, как украинский президент Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений.

