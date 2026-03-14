Роспатент: Артисты могут использовать псевдонимы на других языках

Артисты смогут продолжить использовать свои псевдонимы на иностранных языках, при этом им необходимо официально регистрировать такие названия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

До этого СМИ писали, что знаменитости, не зарегистрировавшие свои псевдонимы в Роспатенте до 1 марта, якобы не смогут использовать их на иностранном языке.

«Варварство» и возврат денег: Дмитрия Певцова возмутили иностранные псевдонимы звезд

Отмечается, что ограничения Федерального закона № 168-ФЗ к товарным знакам и фирменным наименованиям не относятся, в связи с чем, если псевдоним зарегистрирован как товарный знак, то название можно указывать на иностранном языке. В Роспатенте уточнили, что в России нет запрета на регистрацию товарных знаков, фирменных наименований и знаков обслуживания на других языках или буквами иных алфавитов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Дмитрий Певцов назвал использование иностранных псевдонимов российскими звездами варварством, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/Шарифулин Валерий
ТЕГИ:КультураРоссияЗакон

Горячие новости

Все новости

партнеры