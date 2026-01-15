Россия без «оперативки»: Как госкомпании будут спасать от дефицита IT-оборудования
Александр Тимошенко заявил НСН, что Россия не может закрыть своими заводами потребность в оперативной памяти, а Антон Гуськов это подтвердил и призвал активно поддерживать импортеров.
В связи с ростом цен на оперативную память и невозможностью закрыть потребности рынка российским производством, госкомпании должны пересмотреть свой бюджет на закупки и снизить маржинальность поставщиков. Такое мнение в беседе с НСН выразил доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.
Сильный рост стоимости оперативной памяти и других компонентов привёл к срыву госзакупок ноутбуков и серверов в России, пишет РБК. Так, заказчики ориентируются на цены прошлого года и занижают их, а поставщики IT-оборудования считают прежние цены недостижимыми и отказываются от участия в госзакупках. Тимошенко уверен, что госкомпании начнут выделять больше средств на закупку.
«Поставки госзаказов отправляют обычно на конец года, и поскольку под конец года цены на оперативную память выросли, то случился и рост цен на компьютеры. Скорее всего, госкомпании просто будут выделять больше денег, потому что количество заводов, которые ее выпускают, ограничено. В России пока нет возможности изготавливать оперативную память в требуемых объемах. Соответственно, используемая сейчас вычислительная техника будет зависеть от оперативной памяти, которая поставляется буквально четырьмя компаниями в мире. Их объем выпуска просто не позволил пережить кризис, когда резко потребовались большие объемы оперативной памяти», - рассказал он.
При этом Тимошенко добавил, что необходимо пересматривать выделение средств для обновления оперативной памяти и снижать прибыль у компаний-поставщиков.
«Закупать все равно придется. А если не уменьшать количество вычислительной техники, то придется использовать устаревающую. Если не говорить о том, что в ближайшие 2-3 года будут открываться какие-то новые подразделения, требующие больших вычислительных ресурсов, то госсектор не пострадает. Нужно пересматривать правила выделения средств для обновления вот этой элементной базы и, наверное, уменьшать маржинальность у компаний-поставщиков, потому что иногда эти потери возникают в том числе из-за того, что компании просто не предусматривают риски, связанные с повышением стоимости вычислительной техники», - добавил собеседник НСН.
Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов также подтвердил НСН, что российские производители не могут удовлетворить спрос рынка, поэтому стоит активно поддерживать импортеров.
«Действительно, SSD-накопители сегодня в дефиците. Это общемировая тенденция. Прежде всего, это связано с развитием технологий искусственного интеллекта и повышенным спросом на эти устройства. Производство просто не успевает за теми объемами, которые необходимы индустрии. Российские производители, к сожалению, ни по объему, ни по качеству, ни по цене не могут удовлетворить спрос на рынке. И, возможно, в этом одна из причин. Поэтому в любом случае нужно будет решать это с помощью импорта. Я думаю, что нужно всячески помогать российским импортерам, которые могут насытить рынок, то есть облегчать процесс импорта до тех пор, пока дефицит не будет закрыт», - поделился он.
Еще в ноябре представители дистрибьюторских и производственных компаний предупреждали, что цены на компьютеры и ноутбуки в России могут вырасти примерно на 10% в начале 2026 года из-за резкого роста мировых цен на оперативную память, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
