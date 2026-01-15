В связи с ростом цен на оперативную память и невозможностью закрыть потребности рынка российским производством, госкомпании должны пересмотреть свой бюджет на закупки и снизить маржинальность поставщиков. Такое мнение в беседе с НСН выразил доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.

Сильный рост стоимости оперативной памяти и других компонентов привёл к срыву госзакупок ноутбуков и серверов в России, пишет РБК. Так, заказчики ориентируются на цены прошлого года и занижают их, а поставщики IT-оборудования считают прежние цены недостижимыми и отказываются от участия в госзакупках. Тимошенко уверен, что госкомпании начнут выделять больше средств на закупку.

«Поставки госзаказов отправляют обычно на конец года, и поскольку под конец года цены на оперативную память выросли, то случился и рост цен на компьютеры. Скорее всего, госкомпании просто будут выделять больше денег, потому что количество заводов, которые ее выпускают, ограничено. В России пока нет возможности изготавливать оперативную память в требуемых объемах. Соответственно, используемая сейчас вычислительная техника будет зависеть от оперативной памяти, которая поставляется буквально четырьмя компаниями в мире. Их объем выпуска просто не позволил пережить кризис, когда резко потребовались большие объемы оперативной памяти», - рассказал он.