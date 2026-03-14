ФСБ задержала иностранца за призывы в Telegram к терроризму

В ФСБ рассказали, что в Сети он призывал к совершению насильственных действий в отношении представителей органов госвласти и управления. По информации ведомства, задержанный иностранный гражданин ранее уже привлекался к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Отмечается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к терроризму». Правонарушителя уже заключили под стражу.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного российского военного.