ФСБ задержала иностранца за призывы в Telegram к терроризму

В Тамбовской области сотрудники ФСБ задержали иностранца, бежавшего в Россию от срочной службы, за призывы к терроризму в Telegram. Об этом сообщили в Центре общественных связей службы.

В ФСБ рассказали, что в Сети он призывал к совершению насильственных действий в отношении представителей органов госвласти и управления. По информации ведомства, задержанный иностранный гражданин ранее уже привлекался к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Отмечается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к терроризму». Правонарушителя уже заключили под стражу.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного российского военного.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ФСБ
ТЕГИ:ПроисшествиеTelegramТерроризмФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры