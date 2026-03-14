В Москве в ДТП с экскурсионным автобусом с детьми пострадали 9 человек

В Москве в ДТП с микроавтобусом «Volkswagen» и экскурсионным автобусом, в котором находились дети, пострадали девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД России.

По данным источника, авария случилась на Калужском шоссе. Отмечается, что шесть пострадавших — люди, находившиеся в микроавтобусе. В МВД рассказали, что они были госпитализированы. Уточняется, что в ДТП пострадали еще три человека, находившиеся в автобусе, в том числе двое детей. Они отказались от госпитализации, добавили в ведомстве.