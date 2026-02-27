Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 16 млрд рублей
Суд в Москве оштрафовал компанию Google более чем на 16 млрд рублей. Об этом со ссылкой на пресс-служба судов общей юрисдикции столицы сообщает RT.
Уточняется, что IT-гигант был признан виновным по статье КоАП, предусматривающей наказание за несвоевременную уплату ранее назначенного штрафа.
«Постановлением мирового судьи №236 Нагорного района города Москвы... Google LLC признан виновным... назначено наказание в виде административного штрафа в размере 16 017 368 387 рублей», — говорится в сообщении.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что каких-либо сведений о якобы планах по блокировке Google на территории России нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Юлианна Караулова назвала любимые детективные сериалы
- Какие смартфоны подорожают в России из-за дефицита памяти на рынке
- СМИ: Евросоюз пытался помешать возвращению Дмитриева из Женевы
- На всех не хватает: С какими трудностями сталкиваются родители при усыновлении
- Признают только силу: Зюганов призвал не бояться поссориться с США из-за Кубы
- «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Челси» в очередном раунде Лиге чемпионов
- В Госдуме рассказали, как получить компенсацию за травму из-за гололеда
- Продюсер Рудченко назвал причину падения гонораров Кадышевой
- Ракетную опасность впервые объявили в Свердловской области и Пермском крае
- Почему «АвтоВАЗ» не снизит цены на фоне худших показателей за 20 лет