Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 16 млрд рублей

Суд в Москве оштрафовал компанию Google более чем на 16 млрд рублей. Об этом со ссылкой на пресс-служба судов общей юрисдикции столицы сообщает RT.

«Могут и списать»: Клименко о штрафах на 90 квинтиллионов к Google

Уточняется, что IT-гигант был признан виновным по статье КоАП, предусматривающей наказание за несвоевременную уплату ранее назначенного штрафа.

«Постановлением мирового судьи №236 Нагорного района города Москвы... Google LLC признан виновным... назначено наказание в виде административного штрафа в размере 16 017 368 387 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что каких-либо сведений о якобы планах по блокировке Google на территории России нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:РоссияШтрафGoogle

Горячие новости

Все новости

партнеры