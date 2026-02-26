«Есть отрасли, в которых выгорание достигает высокого уровня. Это медицина, школы, полиция. Было бы правильно, если бы на законодательном уровне предусмотрели психологов. Есть детский психолог в школах, который работает с детьми, но учителя тоже находятся в тяжелой обстановке. То же самое с полицией, где уровень выгорания порой достигает 80-90%», - рассказала она.

Со своей стороны, профориентолог, политтехнолог Анна Кустова добавила, что люди зачастую не понимают, для чего они работают.

«Люди выгорают на работе, потому что теряют интерес, их личный бренд поглощается самой компанией. Люди не понимают, ради чего они работают. Иногда так бывает, что заявленные ценности компании не соответствуют реальному положению вещей. То есть, зачастую дело даже не в зарплате, а в среде», - отметила она.

Ранее председатель местного комитета Московского профсоюза полиции и СВАО Игорь Суслов заявил НСН, что сотрудники уходят из полиции из-за скотского отношения: неоплачиваемых переработок, отсутствия проверок и крошечных зарплат.

