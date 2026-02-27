МВД предложило расширить круг лиц, которые могут выполнять обязанности полиции

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подготовил законопроект приказа о расширении круга лиц, которые могут выполнять обязанности полиции, не являясь полицейскими. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемый Порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел... не являющихся сотрудниками полиции, к выполнению обязанностей, возложенных на полицию», - отмечается в проекте приказа.

К выполнению обязанностей полицейских будут привлекать сотрудников внутренних дел по решению их руководителей. Лица, привлекаемые к работе полицейского, изучат правовые акты, необходимые для выполнения обязанностей, и сформируют нужные для полиции умения и навыки.

Отмечается, что у привлекаемых к работе будут проверять знания перед выполнением обязанностей, и не прошедших проверку не допустят к работе в полиции.

Ранее Владимир Колокольцев заявил о дефиците кадров в МВД, число уволившихся сотрудников в 2025 году увеличилось на 7%, до 80 тысяч человек. Количество ушедших на 40% превышает число поступивших на службу, пишет Ura.ru.

