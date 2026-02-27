МВД предложило расширить круг лиц, которые могут выполнять обязанности полиции
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подготовил законопроект приказа о расширении круга лиц, которые могут выполнять обязанности полиции, не являясь полицейскими. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.
«Утвердить прилагаемый Порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел... не являющихся сотрудниками полиции, к выполнению обязанностей, возложенных на полицию», - отмечается в проекте приказа.
К выполнению обязанностей полицейских будут привлекать сотрудников внутренних дел по решению их руководителей. Лица, привлекаемые к работе полицейского, изучат правовые акты, необходимые для выполнения обязанностей, и сформируют нужные для полиции умения и навыки.
Отмечается, что у привлекаемых к работе будут проверять знания перед выполнением обязанностей, и не прошедших проверку не допустят к работе в полиции.
Ранее Владимир Колокольцев заявил о дефиците кадров в МВД, число уволившихся сотрудников в 2025 году увеличилось на 7%, до 80 тысяч человек. Количество ушедших на 40% превышает число поступивших на службу, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- Суд в Москве отказался взыскать с «Мосфильма» 4,3 млн рублей
- В Белгороде 60 тысяч человек остались без электричества из-за ракетного обстрела
- Посольство России: Польша может не пустить россиян с действующим шенгеном
- «Свободных ниш нет»: Зарубежные продавцы отобрали покупателей на российских маркетплейсах
- В Афганистане заявили о завершении военной операции против Пакистана
- Владелец бренда Le Petit Marseillais зарегистрировал товарный знак в РФ
- МВД предложило расширить круг лиц, которые могут выполнять обязанности полиции
- «Террористический зоопарк»: Пакистан начал открытую войну с талибами в Афганистане
- В Казахстане при взрыве в кафе погибли семь человек
- За ночь над Россией сбили 95 украинских беспилотников