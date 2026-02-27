У таксистов точно будет пользоваться спросом Tenet, а вот чуда от «Волги» ждать не стоит, так как это тот же Changan, и ее востребованность будет определяться качеством сборки. Об этом НСН рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Tenet, Haval, Sollers и новая «Волга» пополнили список автомобилей, разрешённых для работы в такси. Минтранс РФ уже направил в правительство обновленный перечень автомобилей, который вступит в силу с 1 марта, пишет Telegram-канал Mash. Отмечается, что туда также войдут Haval Jolion, F7 и F7X, седаны S-класса от Tenet. Хайцеэр оценил пополнение списка.

«Разнообразие всегда к лучшему и дает право на выбор, потому что у нас представлены различные автомобили, кроссоверы, легковые седаны и даже, насколько мне известно, должен появиться минивэн. Любая конкуренция – это преимущество для потребителя и, соответственно, для водителя такси или таксопарка. В первом списке в основном были ВАЗовские модели, «Москвич» и УАЗ, попали даже машины, которые в принципе в такси не применялись и, скорее всего, применяться не будут. Разнообразие было недостаточное. Сегодня все же вариативность уже присутствует. Некоторые модели в целом уже испытаны и давно эксплуатируются. Потому что понятно, что Tenet - это Chery, а Chery в такси ездит уже давно. Скорее всего, список будет расширяться за счет локальных российских производителей», - рассказал он.