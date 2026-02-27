«Чуда от «Волги» не будет»: Что изменилось в списке разрешенных авто для такси
Разнообразие локализованных авто выросло, однако популярность новых моделей будет зависеть от цены и качества сборки, заявил НСН Ян Хайцеэр.
У таксистов точно будет пользоваться спросом Tenet, а вот чуда от «Волги» ждать не стоит, так как это тот же Changan, и ее востребованность будет определяться качеством сборки. Об этом НСН рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Tenet, Haval, Sollers и новая «Волга» пополнили список автомобилей, разрешённых для работы в такси. Минтранс РФ уже направил в правительство обновленный перечень автомобилей, который вступит в силу с 1 марта, пишет Telegram-канал Mash. Отмечается, что туда также войдут Haval Jolion, F7 и F7X, седаны S-класса от Tenet. Хайцеэр оценил пополнение списка.
«Разнообразие всегда к лучшему и дает право на выбор, потому что у нас представлены различные автомобили, кроссоверы, легковые седаны и даже, насколько мне известно, должен появиться минивэн. Любая конкуренция – это преимущество для потребителя и, соответственно, для водителя такси или таксопарка. В первом списке в основном были ВАЗовские модели, «Москвич» и УАЗ, попали даже машины, которые в принципе в такси не применялись и, скорее всего, применяться не будут. Разнообразие было недостаточное. Сегодня все же вариативность уже присутствует. Некоторые модели в целом уже испытаны и давно эксплуатируются. Потому что понятно, что Tenet - это Chery, а Chery в такси ездит уже давно. Скорее всего, список будет расширяться за счет локальных российских производителей», - рассказал он.
Что касается изюминки нового списка – «Волги», собеседник НСН отметил, что ее популярность у водителей будет определяться прежде всего качеством сборки.
«Как я полагаю, это тот же Changan. Соответственно, там никакого чуда ожидать не стоит. Это будет, скорее всего, востребованный автомобиль соответствующего класса, как бы он ни назывался. Сейчас это уже особого значения не имеет, потому что для нынешнего поколения многие эти бренды не являются ценностью. Ценность будет определяться качеством сборки. Если она будет на уровне, а я думаю, что она будет равноценна конкурирующим брендам, то, соответственно, она будет использоваться в такси. Я думаю, что здесь вопрос еще не в востребованности, а в цене. Какие-то локальные таксопарки используют ВАЗовские модели, ну, когда эксплуатация не очень жесткая, потому что ВАЗ не выдержит жесткую городскую эксплуатацию», - рассказал он.
Ранее Хайцеэр заявил НСН, что автомобили «Москвич» новой линейки «М» будут продаваться по вполне демократичной цене, в первую очередь машина будет пользоваться спросом у корпоративных потребителей.
