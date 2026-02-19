Бюрократия и показуха: Почему полицию накрыла волна увольнений
Участковым сегодня некогда работать с людьми, поскольку они завалены бумажной работой, при этом престиж полиции в обществе заметно снизился, сказал НСН Михаил Пашкин.
В МВД нередко относятся к людям, как к рабам ради выполнения планов, спущенных сверху. Однако не каждый готов работать в таких условиях и сталкиваться с бюрократией, что подтверждает волна увольнений, заявил в беседе с НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
Личный состав МВД России работает на пределе возможностей, при этом проблема комплектования приобрела более масштабный характер, чем в прежние годы, заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев, выступая в Госдуме. По его словам, в 2025 году число уволившихся сотрудников МВД увеличилось на 7% и достигло 80 тысяч человек. Это почти на 40% больше, чем поступило на службу. Пашкин подчеркнул, что полицейские часто сталкиваются с бюрократией в работе, а престиж профессии в обществе заметно снизился за последние годы.
«Существуют "лежачие полицейские", людям в мозги вбили, что полицейский должен лежать благодаря навигаторам. Они и лежат, практически. "Лежачий полицейский" – один из факторов, почему люди считают полицейских отстоем. Беседовал с участковыми в Москве, говорят: 90% времени сидим с бумагами, некогда общаться с людьми. Вал бумаг, которые сверху присылают. Это показуха. Раньше старший участковый был полковником. По званию в советское время он был выше начальника РУВД. Мог на своем участке на любого протокол составить, оштрафовать. Не надо было в суд идти. Сейчас за мелочь надо бежать в суд и оштрафовать кого-то на 500 рублей – бред», - заявил Пашкин.
Собеседник НСН также допустил, что некоторые функции МВД стоило бы перераспределить на другие структуры.
«Сегодня оружие выдает Росгвардия, а проверяет наличие и хранение МВД. Заберите эту функцию. Росгвардия выдает, пусть она и проверяет, чтобы все было под контролем. Представьте, сотрудница участковая идет проверять хранение оружия, а там пьяные мужики. Раньше были помощники участкового, сейчас их фактически нет. Опять недофинансирование. Сказывается отношение к людям, как к рабам, вот система и трещит», - отметил Пашкин.
Ранее председатель местного комитета Московского профсоюза полиции и СВАО Игорь Суслов заявил «Радиоточке НСН», что сотрудники уходят из полиции из-за скотского отношения: неоплачиваемых переработок, отсутствия проверок и крошечных зарплат.
