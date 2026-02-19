Личный состав МВД России работает на пределе возможностей, при этом проблема комплектования приобрела более масштабный характер, чем в прежние годы, заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев, выступая в Госдуме. По его словам, в 2025 году число уволившихся сотрудников МВД увеличилось на 7% и достигло 80 тысяч человек. Это почти на 40% больше, чем поступило на службу. Пашкин подчеркнул, что полицейские часто сталкиваются с бюрократией в работе, а престиж профессии в обществе заметно снизился за последние годы.

«Существуют "лежачие полицейские", людям в мозги вбили, что полицейский должен лежать благодаря навигаторам. Они и лежат, практически. "Лежачий полицейский" – один из факторов, почему люди считают полицейских отстоем. Беседовал с участковыми в Москве, говорят: 90% времени сидим с бумагами, некогда общаться с людьми. Вал бумаг, которые сверху присылают. Это показуха. Раньше старший участковый был полковником. По званию в советское время он был выше начальника РУВД. Мог на своем участке на любого протокол составить, оштрафовать. Не надо было в суд идти. Сейчас за мелочь надо бежать в суд и оштрафовать кого-то на 500 рублей – бред», - заявил Пашкин.