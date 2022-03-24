Детский омбудсмен предложила создать государственные торговые сети с фиксированными ценами

Омбудсмен направила соответствующее обращение в Минпромторг, Минсельхоз, а также на имя первого зампреда правительства Андрея Белоусова, сообщает RT.

Как отметила Волынец, в стране наблюдается «повсеместный и не всегда обоснованный» рост цен. В связи с этим необходимо разработать регламент учреждения и работы государственных торговых сетей, в которых будут установлены фиксированные цены для продажи товаров первой необходимости и детских товаров без торговой наценки.

Детский омбудсмен считает, что это позволит обезопасить граждан от недобросовестных продавцов и недобросовестной конкуренции.

