Минпромторг: Кабмин начнет госрегулирование цен на социально значимые товары в крайнем случае

По его словам, торговые сети сформировали достаточный запас большинства социально значимых товаров. Мантуров отметил, что могут быть отдельные «паузы» в поставках.

Ранее председатель Союза потребителей России в пресс-центре НСН заявил, что вместо сдерживания цен надо помогать людям деньгами или ввести продуктовые карточки на отечественные продукты.

