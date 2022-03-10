Минпромторг: Кабмин начнет госрегулирование цен на социально значимые товары в крайнем случае

Правительство РФ готово приступить к госрегулированию цен на социально значимые товары в крайнем случае. Об этом на совещании членов правительства с президентом Владимиром Путиным заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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По его словам, торговые сети сформировали достаточный запас большинства социально значимых товаров. Мантуров отметил, что могут быть отдельные «паузы» в поставках.

Ранее председатель Союза потребителей России в пресс-центре НСН заявил, что вместо сдерживания цен надо помогать людям деньгами или ввести продуктовые карточки на отечественные продукты.

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ФОТО: www.interfax.ru
ТЕГИ:ТоварыЦеныРоссия
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