«Даже дети просят помощи!»: Почему жители Ворсмы три года страдают из-за сломанного моста
Сломанный мост в Ворсме разрисовали дети, чтобы его наконец заметили, чиновники из Подмосковья попытались схитрить, а жители Высоково взялись за саморезы и тронуты до слез помощью «Кривой линии».
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» помогает жителям небольших городов и деревень, на проблемы которых закрывают глаза чиновники. При этом мы всегда проверяем, не расходятся ли обещания властей с делом.
Так, ремонт моста через реку на границе Московской и Тверской области не сделали в обещанные сроки и его пришлось доделывать мужчинам из двух деревень. А жители Красногорска пожаловались, что после выборов в их дворе вновь орудуют горе-коммерсанты, самострой которых ранее снесли после обращения НСН.
Ну а жители города Ворсма в Нижегородской области уже три года не могут добиться ремонта жизненно важного моста.
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Город Ворсма находится примерно в 60 километрах от Нижнего Новгорода. Три года назад там провалился мост, связывающий с цивилизацией микрорайон Заречье, однако вместо его ремонта местные власти сделали объезд, по которому в непогоду не могут проехать ни «скорая», ни МЧС.
«Моста у нас до сих пор нет. Его закрыли на ремонт года три назад. Тогда произошел пожар в ближайших домах, пожарные машины встали на мосту, в результате он надломился посередине. Теперь стоит мертвым грузом, по нему ездить нельзя. Нам сделали объезд, но хорошо, если нет дождей, а обычно его топит, щебенка вываливается. К нам нормально не могут проехать пожарные машины или "скорая помощь". Это единственная дорога к нам в район. Помимо моста с объездом больше ничего. Дошло до того, что даже дети просят помощи и расписали бетонные блоки, чтобы этот мост наконец заметили. Больше нет сил бороться с такой несправедливостью», - рассказала НСН одна из местных жительниц.
Мы попросили нижегородского губернатора Глеба Никитина помочь жителям Ворсмы.
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В начале сентября мы рассказывали о проблеме жителей деревни Высоково из-за моста, находящегося на границе Московской и Тверской областей. Мост прогнил и люди оказались в ловушке, однако власти обоих регионов открещивались от ремонта. После вмешательства НСН власти Подмосковья пообещали отремонтировать его до 15 октября, однако этот процесс затянулся, и деревенским мужчинам самим пришлось самим взять в руки саморезы.
«Они сделали один пролет, если визуально поделить мост на три части, а потом уехали со словами "у нас закончились доски". Не было их порядка двух недель, потом они приехали, привезли доски, но у них кончились саморезы. Они положили доски, частично прикрутили, но спуски были не очень удобные. Потом они приехали опять с саморезами, опять они у них закончились. Это все тянулось с начала октября, а последний раз они были позавчера. Мужчины из двух деревень уже не выдержали, пошли и сами все прикрутили», - рассказала НСН одна из местных жительниц.
По ее словам, вместе с горе-ремонтниками приезжала чиновница, требовавшая благодарностей, хотя еще ничего не было сделано, однако в деревнях хотели бы сказать спасибо не ей, а «Кривой линии».
«Жители наших деревень очень хотят объявить вам благодарность! Бабушки тронуты до слез, что приехали и им помогли наконец-то. Все очень довольны, особенно многодетная семья, которая каждый день по этому мосту ходила с маленькими детьми, младшему из которых три годика. Очень страшно было по этому мосту передвигаться, а они каждый день ездили в школу и в садик. Все были очень счастливы», - подчеркнула собеседница НСН.
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Со странной ситуацией столкнулись и жители подмосковного Красногорска, о проблемах которых мы рассказывали в середине марта. Люди жаловались, что участок в их дворе, выделенный под детскую площадку, оказался у коммерсанта, который поставил там торговую палатку и перекрыл пожарный проезд.
После обращения НСН к властям Подмосковья в апреле палатку демонтировали, однако после недавних выборов в Госдуму ситуация внезапно изменилась.
«Мы ухаживали за участком, косили там траву и восстановили ограждение, однако после проведения выборов, 20 октября ограждение палисадника было срезано, на участке разместили опорные плиты и установили торговый павильон. Наши жалобы остались без ответа и там поставили второй павильон, а 27 октября срезали верхний слой почвы с травой и кустами, засыпали песком и щебнем, а на тротуаре устроили разгрузочную стоянку для автомобилей, которые мешают проходу пешеходов и перегородили пожарный проезд для нашего дома», - возмутился в беседе с НСН представитель местных жителей.
Мы попросили губернатора Подмосковья разобраться, что происходит в Красногорске.
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