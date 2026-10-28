По его словам, Вооружённые силы РФ «с каждым днем расширяют освобожденные территории».

«Все мало-мальские военные специалисты констатируют эту реальность на земле», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководству Украины следует пойти на мирное урегулирование именно в этом году, так как «в следующем будет ещё сложнее», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».