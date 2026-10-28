Песков заявил, что Россия побеждает на поле боя
Россия побеждает на поле боя. Как сообщает ТАСС, об этом «Вестям» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, Вооружённые силы РФ «с каждым днем расширяют освобожденные территории».
«Все мало-мальские военные специалисты констатируют эту реальность на земле», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководству Украины следует пойти на мирное урегулирование именно в этом году, так как «в следующем будет ещё сложнее», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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