Калька или героизм: Шнейдеров и Драпеко оценили шансы нового фильма «Чудо на Неве»
Давид Шнейдеров заявил НСН, что «Чудо на Неве» может стать плохим ответом голливудскому «Чуду на Гудзоне» а Елена Драпеко видит в проекте патриотический смысл.
Фильм про вынужденную посадку авиалайнера на воды реки Невы в Ленинграде может быть воспринят как калька с драматической ленты Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне» 2016 года, заметил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров. В свою очередь, актриса и экс-депутат Госдумы Елена Драпеко заявила НСН, что страна должна знать своих героев.
Ранее стало известно, что в России экранизируют историю советского пассажирского Ту-124, совершившего вынужденную посадку на Неву. О начале работы над лентой сообщили в ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». По словам Шнейдерова, российскому кинематографу не нужно оглядываться на США, а стоит искать свои оригинальные сюжеты.
«Было «Чудо на Гудзоне» и «Ford против Ferrari» был. Мы отвечаем на это историей про Ту-124 и «Битвой моторов». А мы можем не брать у американцев идеи их фильмов? Можем придумать что-нибудь свое? Я хорошо отношусь к Юре Борисову и Ивану Янковскому, но Мэтт Деймон покруче будет. Мне кажется, что несамостоятельность наше кино не красит. К тому же, мы все время обращаемся к прошлому, идеализируем Советский Союз и так далее. Это не очень хорошо. Надо снимать кино, в том числе про настоящее. Может, и фильм хороший будет, и молодежь на него, возможно, пойдет - всё будет зависеть от качества фильма. Пока молодежи наше кино неинтересно. И дело здесь в целом в ситуации с российским кино», - подытожил Шнейдеров.
Между тем, актриса и депутат Госдумы VIII созыва Елена Драпеко заявила НСН, что стране нужны фильмы про героев. И в истории с «Чудом на Неве» прослеживается именно такой подход.
«Любой подвиг всегда привлекателен. Молодежи нужны герои, чтобы быть на кого-то похожим. И я помню, как тогда по телевизору рассказывали и в газетах печатали об этом событии. И в данном случае – это наши герои, они не придуманные американские, а реальные люди, с которыми мы жили рядом. Кстати, рядом со мной тогда жила одна женщина, а мы не знали, что она - герой. Вот только сейчас про нее писатель Кураев написал большую повесть («Дни и ночи пилота Аржанцевой», Михаил Кураев, журнал «Звезда» 2022 г. – прим НСН). Оказывается, во время Великой Отечественной войны она была единственной женщиной – командиром тяжелого бомбардировщика. Потрясающей красоты женщина, которая даже на боевые вылеты с бомбардировкой могла полететь в бигудях, чтобы вернуться на базу красивой. Надо таких людей показывать - героев, живущих рядом с нами. Но, конечно, история должна быть остросюжетной, иначе ее никто смотреть не будет», - предупредила Драпеко.
Фильм снимает кинокомпания «AP Cinema» при поддержке АО «Туполев». Сюжет опирается на реальные события 21 августа 1963 года. Лайнер летел из Таллина в Москву, когда у него отказала система уборки шасси, а вскоре остановились двигатели. Экипаж принял решение садиться на воду, и самолет приводнился в центре Ленинграда между мостами. На борту находились 45 пассажиров и семь членов экипажа. Выжили все. Режиссерское кресло займет Василий Чигинский, известный по работам над фильмами «Романовы: преданность и предательство», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и «Первый после Бога». Рабочее название проекта — «Чудо на Неве».
В марте 2023 года в российский кинопрокат вышел фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Лента режиссера Сарика Андреасяна основан на реальных событиях. В августе 2019 года пилот Дамир Юсупов совершил посадку на кукурузном поле — у самолета отказали двигатели. На борту находились 233 человека. 74 человека получили травмы, но все выжили.
Ранее кинокритик Александр Шпагин прокомментировал НСН попытку новой экранизации «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. По его словам, чтобы снять фильм и сделать его успешным, от повести должен остаться лишь сам факт превращения из человека в собаку.
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