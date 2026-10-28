Фильм про вынужденную посадку авиалайнера на воды реки Невы в Ленинграде может быть воспринят как калька с драматической ленты Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне» 2016 года, заметил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров. В свою очередь, актриса и экс-депутат Госдумы Елена Драпеко заявила НСН, что страна должна знать своих героев.

Ранее стало известно, что в России экранизируют историю советского пассажирского Ту-124, совершившего вынужденную посадку на Неву. О начале работы над лентой сообщили в ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». По словам Шнейдерова, российскому кинематографу не нужно оглядываться на США, а стоит искать свои оригинальные сюжеты.

«Было «Чудо на Гудзоне» и «Ford против Ferrari» был. Мы отвечаем на это историей про Ту-124 и «Битвой моторов». А мы можем не брать у американцев идеи их фильмов? Можем придумать что-нибудь свое? Я хорошо отношусь к Юре Борисову и Ивану Янковскому, но Мэтт Деймон покруче будет. Мне кажется, что несамостоятельность наше кино не красит. К тому же, мы все время обращаемся к прошлому, идеализируем Советский Союз и так далее. Это не очень хорошо. Надо снимать кино, в том числе про настоящее. Может, и фильм хороший будет, и молодежь на него, возможно, пойдет - всё будет зависеть от качества фильма. Пока молодежи наше кино неинтересно. И дело здесь в целом в ситуации с российским кино», - подытожил Шнейдеров.