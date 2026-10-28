«Погибли 68 человек»: В Испании объявили трёхдневный траур после ж/д катастрофы

Число погибших в результате столкновения поездов в Испании выросло до 68 человек. Об этом журналистам рассказал глава правительства провинции Толедо Эмилиано Гарсиа-Пахе.

Во Франции при сходе поезда с рельсов пострадали 44 человека

Он отметил, что ещё 58 человек были ранены и госпитализированы, 15 из них находятся в критическом состоянии. Экстренные службы продолжают работать на месте трагедии, число жертв может увеличиться.

Как пишет RT, власти Испании объявили трёхдневный национальный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы.

«Вся Испания скорбит», - заявил испанский премьер Педро Санчес, добавив, что главные задачи правительства заключаются в оказании помощи пострадавшим и установление всех причин аварии.

Столкновение высокоскоростного поезда AVE и состава компании Iryo, следовавших из Мадрида в Севилью, произошло на станцию ​​Урда (Толедо) утром 28 октября. Несколько вагонов одного из поездов сошли с рельсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПогибшиеПоездаТраурИспания

Горячие новости

Все новости

партнеры