«Погибли 68 человек»: В Испании объявили трёхдневный траур после ж/д катастрофы

Он отметил, что ещё 58 человек были ранены и госпитализированы, 15 из них находятся в критическом состоянии. Экстренные службы продолжают работать на месте трагедии, число жертв может увеличиться.

Как пишет RT, власти Испании объявили трёхдневный национальный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы.

«Вся Испания скорбит», - заявил испанский премьер Педро Санчес, добавив, что главные задачи правительства заключаются в оказании помощи пострадавшим и установление всех причин аварии.

Столкновение высокоскоростного поезда AVE и состава компании Iryo, следовавших из Мадрида в Севилью, произошло на станцию ​​Урда (Толедо) утром 28 октября. Несколько вагонов одного из поездов сошли с рельсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

