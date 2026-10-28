Экс-посол Израиля раскрыл последствия успеха арабских партий
Биньямин Нетаньяху может попытаться торпедировать новое правительство Израиля, предположил Цви Маген.
Главный вопрос после прошедших выборов в израильский парламент не в том, почему на них успешно выступили арабские партии, а что с этим теперь делать, заявил НСН бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.
Итоги выборов в Кнессет еще не подведены. Однако наблюдатели уже отмечают небывалый успех на израильских выборах арабских партий, которые, судя по всему, будут играть значительную роль в определении нового правительства Израиля. Явка на выборах стала рекордной с 1999 года и составила 77,7%. Лидирует правящая партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху и, предварительно, берет 55 мандатов. При этом оппозиционный блок набирает 49 мандатов, а еще 16 мест приходятся на арабские партии, пишет газета Times of Israel.
По словам Цви Магена, ключевой вопрос в этой политической кампании вовсе не в том, как арабам удалось так успешно выступить.
«Здесь самое интересное ни в том, как это получилось, а что с этим будут делать. Вот эта новая оппозиционная система, которая конкурирует с нынешним правительством, может объединиться с арабским списком, и тогда у нее будет большинство в парламенте, и именно она будет формировать новое правительство. Причем с арабскими участниками. На это очень негативно смотрят другие политические игроки», – отметил Маген.
По словам собеседника НСН, еще рано говорить о том, какой будет политика нового правительства.
«Политика определяется не только позицией Израиля. Политика здесь - это так или иначе и вопрос о том, что будет дальше в регионе. Что будет с Ираном, куда он тянет и как ведут себя все остальные. Израильская политика такова, что надо договориться и помириться со всеми соседями в регионе, и при этом вести себя достаточно аккуратно. Ведь наша проблема на глобальном уровне: вдруг оказалось, что израильтяне, евреи – это всемирные враги всех государств и надо с ними почему-то бороться. И я не знаю, что можно сейчас с этим сделать. И с Ираном надо разобраться, потому что он всем угрожает и, в частности, Израилю. Но это уже отдельный вопрос, и по нему у нас нет единства с европейцами, тут они противостоят израильским интересам. У нас есть США как партнер, и неплохие контакты с Россией, между прочим», – описал свое видение ситуации Маген.
Еще один немаловажный вопрос, что ждет после выборов самого Биньямина Нетаньяху, и не исчезнет ли он из политического контекста Израиля и мира.
«Не исключено. Если он сейчас не создаст правительство, то, по-моему, да. Но я очень верю, что он так быстро уберется с политического поля, он ведь остается парламентарием, у него самая большая партия. Поэтому если не он будет создавать правительство, то новое правительство он может попытаться торпедировать», – добавил Маген.
Ранее израильский политолог Саймон Ципис рассказал НСН, почему после выборов в Кнессет Нетаньяху может оказаться за решеткой.
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