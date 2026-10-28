Главный вопрос после прошедших выборов в израильский парламент не в том, почему на них успешно выступили арабские партии, а что с этим теперь делать, заявил НСН бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.

Итоги выборов в Кнессет еще не подведены. Однако наблюдатели уже отмечают небывалый успех на израильских выборах арабских партий, которые, судя по всему, будут играть значительную роль в определении нового правительства Израиля. Явка на выборах стала рекордной с 1999 года и составила 77,7%. Лидирует правящая партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху и, предварительно, берет 55 мандатов. При этом оппозиционный блок набирает 49 мандатов, а еще 16 мест приходятся на арабские партии, пишет газета Times of Israel.

По словам Цви Магена, ключевой вопрос в этой политической кампании вовсе не в том, как арабам удалось так успешно выступить.