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Поселок Шершни давно входит в состав Челябинска, при этом в последние годы там происходят странные вещи. Во всем поселке или на отдельных улицах, как минимум, раз в неделю отключают свет на целый день. В ответ на жалобы энергетики говорят о ремонтах, однако у жителей частного сектора уже лопнуло терпение, ведь в соседних районах города всё иначе. Они уже даже назвали поселок «проклятым».

«Раз в неделю выключается свет либо в части поселка, либо во всем поселке, как сегодня. Свет отключают на весь день, с утра до вечера. Если бы это было раз в полгода, как в обычных домах - это одно, а когда это постоянно, в частном секторе и практически каждую неделю, жители уже готовы электриков с вилами встречать. Это частный сектор, но в центре города, все на газу, если в зимнее время они отключают на весь день свет – мы остаемся без отопления и всего остального, выходит из строя техника, но это мало кого волнует. Они отвечают, что все это по плану, так и должно быть. При этом в других районах Челябинска такого нет. Именно в этом поселке постоянно проводят ремонтные работы, он как проклятый. Например, сегодня полностью без света улицы Ленина, Рабоче-Колхозная, Свободы, Советская и Центральная. Однако в администрации от нас просто отмахиваются», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы попросили власти Челябинска и главу Минэнерго России разобраться с ситуацией в поселки Шершни.

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В поселке Крепость, входящим в состав Краснодара, годами не решается другая проблема. На его улицах вообще нет освещения. При этом через поселок проходит улица, связывающая центр Краснодара с трассой М4. По ней носятся фуры, которым проезд там вообще запрещен, в итоге три тысячи жителей Крепости живут в постоянном страхе за себя и за детей.

«В нашем поселке около 1400 домов, но нет уличного освещения ни на одной из улиц. При этом через поселок пустили дорогу, соединяющую центр города с трассой М4. По ней ходит 46-й автобус, на котором наши дети ездят в школы в другие районы. Огромный поток идет прямо посередине поселка, при этом нет ни освещения, ни нормальных пешеходных переходов. Раньше стояли знаки, потом их убрали. У нас есть одна-единственная детская площадка, но там нет ни освещения, ни знака, ни перехода через дорогу. Когда вечереет, туда просто не перейдешь. Ты стоишь и ждешь, когда кто-то тебя пропустит, а если, не дай Бог, собьют, соответственно, ты еще будешь виноват. Когда дети приезжают на автобусе со второй смены из школы, они выходят на остановках, на которых нет фонарей, и возвращаются домой в темноте. В начале и в конце поселка стоят знаки, запрещающие проезд грузового транспорта, но все нарушают правила, по этой улице идут огромные потоки фур. Всем, кто едет с трассы М4, очень удобно заезжать через нас и попадать быстрее к центру города. При этом в ответ на жалобы администрация отвечает, что земля частная – обращайтесь к застройщику, но он ничего доделывать не хочет», - возмутилась в беседе с НСН одна из местных жительниц.

Мы попросили мэра Краснодара и руководство МВД России помочь жителям Крепости.