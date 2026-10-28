Юристы Ларисы Долиной займутся круглосуточным отслеживанием упоминаний певицы в социальных сетях, сообщил директор артистки Сергей Пудовкин. Они будут проверять мемы, коллажи и другие материалы с ее участием, а за оскорбления и попытки навредить репутации грозятся подавать иски. Как отмечает издание «Абзац» со ссылкой на юристов, создатели мемов с артисткой могут получить штраф до миллиона рублей и даже до двух лет колонии. Кроме того, исполнительница может потребовать компенсацию морального вреда за удар по репутации.

Абашина отметила, что оценка контента в таких случаях проводиться исходя из того, какие задачи стоят перед юристами.

«Распознать, какой мем плохой, а какой нет — это задача со звездочкой, и ее должен выполнять эксперт, чтобы оценить содержание текста изображения, его контекст, определить, есть ли там какие-то элементы оскорбительные, ложные, порочащие. Все зависит от того, какие требования предъявляются по поводу мема. Можно подать иск о защите деловой репутации, например, если мем порочит доброе имя гражданина. Можно подать иск о защите права на изображение, если без согласия гражданина используется его лицо в меме. Можно пойти путем защиты персональных данных, потому что изображение человека можно в определенных случаях отнести к персональным данным. Путей много, но множество факторов должны учитываться», — отметила юрист.

Отдельная история касается определения авторства порочащего изображения, так как необходимо потратить достаточно сил и времени, чтобы докопаться до создателя контента, отметила Абашина. Иногда проще договориться с площадкой, где мем размещен, или потребовать у тех, кто его перепостил, удаления контента.

«Определить, кто создал мем, который разошелся по интернету, тоже та еще задача. Тут надо проводить целое исследование, искать первую публикацию и плясать уже от нее — пытаться определить пользователя, который разместил ее, и искать его. Если мем опубликован первый раз на какой-то российской площадке, шансы определить пользователя в целом есть, если на иностранной, то уже будет сложнее. Это не быстрое дело. Так как это относится к частным вопросам, то на заявителе, чьи права нарушены, лежит бремя всех этих действий по поиску, по сбору доказательств, почему это нарушает его права, по поиску тех, кого он считает нарушителем. Но можно не искать создателя, а, например, обращаться к владельцам платформ, на которых размещены эти мемы, с требованием удалять их. У каждой площадки свои правила и отношение к разного вида контенту. Кто-то позволяет все подряд постить, кто-то устанавливает ограничения пожестче. Может быть, с учетом правил постинга на конкретной площадке, оскорбительный мем можно удалить и без суда», — добавила она.