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В начале октября мы рассказывали о ситуации в Яхроме. Пункт контроля веса грузовиков на соседнем Дмитровском шоссе поставили так, что хитрые водители могли объезжать его через Яхрому. Это уже привело к трагедии – летом грузовик задавил ребенка на пешеходном переходе, однако ситуация не изменилась и после этого. Тем не менее, чудо произошло. Через неделю после нашего эфира местные власти сообщили, что перенесут пункт контроля веса грузовиков в другое место и Яхрома перестанет быть лазейкой для хитрых водителей.

«Прямо после того, как мы с вами общались и вышла программа, от администрации пришло письмо. Вопрос решили положительно и будут эту рамку весового контроля двигать в другое место. По срокам пока информации нет, но асфальт уже прорезан поперек дороги. Огромная вам благодарность, потому что, представляете, любой ответ – просто как футбол, каждый изворачивался, как только мог. Но как только вы на волшебную кнопочку нажали - сразу положительный ответ. Не представляете, насколько это приятно», - поблагодарил НСН один из местных жителей.

Мы будем следить за развитием ситуации в Яхроме.

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А вот в другом подмосковном городе, Фрязино, люди в прямом смысле хватаются за головы. По их словам, при обжарке кофе на расположенном в черте города производстве ООО «Май» соседние кварталы накрывает едкий и удушающий запах, вызывающий у людей приступы кашля, тошноту и головную боль. При этом проверки показывают, что загрязнения воздуха якобы нет.

«У нас в городе регулярные выбросы, ужасный запах, мы просыпаемся по ночам от того, что трудно дышать. При этом в ответ на жалобы нам говорят, что с воздухом все хорошо. Однако запах стоит такой, что к нему даже невозможно принюхаться. Если воняет, то воняет продолжительно и постоянно. Последний раз воняло три дня - это был просто ад. Рядом с этим производством квартал многоэтажек, у нас тут порядка десяти 16-этажных домов. Когда ветер дует в нашу сторону, это фактически на пол Фрязина расползается Несколько раз в месяц такое происходит точно. Они как будто специально жарят кофе в выходные и ночью. Летом просто ужасно было - у кого-то тошнота, кто-то задыхался. В три часа ночи просыпаешься от этого запаха, потому что просто невозможно», - возмутилась в беседе с НСН задыхающаяся жительница Фрязино

Мы попросили губернатора Московской области и Роспотребнадзор помочь жителям Фрязино.