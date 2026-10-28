Милонов призвал Долину не становиться «профессиональной обиженкой»

Народной артистке РФ Ларисе Долиной не стоит обижаться критику. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

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Комментируя намерения юристов певицы подать иски к авторам мемов с ней, он отметил, что знает, «каково быть предметом каких-то мемов, острот и колкостей». По его словам, слишком серьёзно к этому относиться не следует.

«Можно стать профессиональной обиженкой. А на обиженных у нас воду возят, как известно», — напомнил Милонов.

Парламентарий указал, что «критика не всегда плоха, особенно если она по делу». А чрезмерная реакция на «несправедливую напраслину» лишь станет пищей для троллей и спровоцирует новую порцию острот.

Ранее директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин призвал прекратить травлю певицы в интернете и публичном пространстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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