Милонов призвал Долину не становиться «профессиональной обиженкой»
Народной артистке РФ Ларисе Долиной не стоит обижаться критику. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Комментируя намерения юристов певицы подать иски к авторам мемов с ней, он отметил, что знает, «каково быть предметом каких-то мемов, острот и колкостей». По его словам, слишком серьёзно к этому относиться не следует.
«Можно стать профессиональной обиженкой. А на обиженных у нас воду возят, как известно», — напомнил Милонов.
Парламентарий указал, что «критика не всегда плоха, особенно если она по делу». А чрезмерная реакция на «несправедливую напраслину» лишь станет пищей для троллей и спровоцирует новую порцию острот.
Ранее директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин призвал прекратить травлю певицы в интернете и публичном пространстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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