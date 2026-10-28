Отвечая на вопрос журналистов о готовности Евросоюза реанимировать «Северный поток», она указала, что запрет на газ из РФ останется в силе.

Представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, в свою очередь, отметила, что запрет на закупку российского газа «не связан с исходом украинского конфликта».

«Мы приняли решение выдавить российский газ, включая СПГ, с европейского рынка, и последние возможные партии должны прекратить прибывать в конце следующего года», - заключила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка имеют серьёзные последствия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

